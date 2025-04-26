Пьянич прокомментировал победу ЦСКА над «Спартаком»

Полузащитник московского ЦСКА Миралем Пьянич прокомментировал победу над «Спартаком» в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра проходила на «Лукойл Арене» в Москве и завершилась со счётом 2:1 в пользу армейцев.

«Каждая победа важна и приятна. Сегодня у нас была задача обыграть и обойти «Спартак». Мы теперь занимаем третье место и будем идти вперёд», — передаёт слова Пьянича корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Таким образом, московский ЦСКА поднялся в тройку, набрав 51 очко и оставив позади красно-белых с 50 очками. Армейцы отстают на три очка от занимающего вторую строчку «Зенита» (54).