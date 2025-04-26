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Пьянич прокомментировал победу ЦСКА над «Спартаком»

Пьянич прокомментировал победу ЦСКА над «Спартаком»
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Полузащитник московского ЦСКА Миралем Пьянич прокомментировал победу над «Спартаком» в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра проходила на «Лукойл Арене» в Москве и завершилась со счётом 2:1 в пользу армейцев.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Гуарирапа – 44'     1:1 Барко – 87'     1:2 Бистрович – 89'    
Удаления: Бабич – 90+3' / нет

«Каждая победа важна и приятна. Сегодня у нас была задача обыграть и обойти «Спартак». Мы теперь занимаем третье место и будем идти вперёд», — передаёт слова Пьянича корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Таким образом, московский ЦСКА поднялся в тройку, набрав 51 очко и оставив позади красно-белых с 50 очками. Армейцы отстают на три очка от занимающего вторую строчку «Зенита» (54).

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