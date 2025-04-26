Николич: ни разу судья не назначал пенальти в ворота ЦСКА, только VAR — это раздражает

Главный тренер ЦСКА Марко Николич после победы своей команды в дерби со «Спартаком» (2:1) в рамках 26-го тура РПЛ посетовал на работу VAR, после помощи которого арбитр Кирилл Левников назначил пенальти в ворота армейцев в концовке встречи.

«Каждое дерби для меня — особенное. Один из самых эмоциональных матчей в карьере, сравнится только с сербским дерби.

Мы очень мало пропускаем в этом году. В 2025-м вообще всего один раз с игры пропустили. Ни разу судья не назначал нам пенальти, только VAR. Это вызывает раздражение, но больше не буду ничего говорить», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

ЦСКА поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко и оставив позади красно-белых с 50 очками. Армейцы отстают на три очка от занимающего вторую строчку «Зенита» (54). На первом месте находится «Краснодар» (58).