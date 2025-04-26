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«Барселона» — «Реал» Мадрид: прямая онлайн-трансляция финала Кубка Испании началась

«Барселона» — «Реал» Мадрид: прямая онлайн-трансляция финала Кубка Испании началась
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Стартовал финал Кубка Испании сезона-2024/2025, в котором встречаются каталонская «Барселона» и мадридский «Реал». Игра проходит на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье. В качестве главного арбитра встречи выступает Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Кубок Испании . Финал
26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
1-й тайм
1 : 0
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Педри – 28'    

В нынешнем сезоне команды встречались дважды. Обе игры завершились крупными победами каталонцев. В матче 11-го тура испанской Ла Лиги сине-гранатовые разгромили «сливочных» со счётом 4:0. В финале Суперкубка Испании «Барселона» победила «Реал» со счётом 5:2.

Календарь Кубка Испании
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