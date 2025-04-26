Марко Николич: ЦСКА отработал в дерби, как армия

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич высказался о матче 26-го тура чемпионата России со столичным «Спартаком» (2:1).

«У нас была отличная дисциплина. Не было 100%-х моментов у «Спартака», только миллион навесов, но мы решили свои моменты. Отработали сегодня, как армия, и решили свою задачу», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2024/2025. Команда набрала 48 очков за 26 матчей. ЦСКА располагается на третьей строчке, заработав 51 очко. На первом месте находится «Краснодар», у которого 58 очков.