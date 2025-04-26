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Миралем Пьянич: дерби ЦСКА — «Спартак» — это сумасшествие

Миралем Пьянич: дерби ЦСКА — «Спартак» — это сумасшествие
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Полузащитник московского ЦСКА Миралем Пьянич поделился впечатлениями от дерби со «Спартаком» в рамках 26-го тура РПЛ. Игра проходила на «Лукойл Арене» в Москве и завершилась со счётом 2:1 в пользу армейцев.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Гуарирапа – 44'     1:1 Барко – 87'     1:2 Бистрович – 89'    
Удаления: Бабич – 90+3' / нет

«Чувствуется, что между двумя клубами есть соперничество. Принципиальные соперники. Знаю про «Спартак», особенно приятно было обыграть на выезде, забив в конце.

Дерби — это сумасшествие, эмоции нормальны. «Спартак» больше владел мячом, но мы старались играть тактически грамотно. Не забыли, что матч длится 90 минут, вернулись после пропущенного мяча и добыли победу», — передаёт слова Пьянича корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

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