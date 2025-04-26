Миралем Пьянич: дерби ЦСКА — «Спартак» — это сумасшествие

Полузащитник московского ЦСКА Миралем Пьянич поделился впечатлениями от дерби со «Спартаком» в рамках 26-го тура РПЛ. Игра проходила на «Лукойл Арене» в Москве и завершилась со счётом 2:1 в пользу армейцев.

«Чувствуется, что между двумя клубами есть соперничество. Принципиальные соперники. Знаю про «Спартак», особенно приятно было обыграть на выезде, забив в конце.

Дерби — это сумасшествие, эмоции нормальны. «Спартак» больше владел мячом, но мы старались играть тактически грамотно. Не забыли, что матч длится 90 минут, вернулись после пропущенного мяча и добыли победу», — передаёт слова Пьянича корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.