Пьянич оценил игру молодого защитника ЦСКА Абдулкадырова в дерби со «Спартаком»

Полузащитник московского ЦСКА Миралем Пьянич высказался об игре защитника Джамалутдина Абдулкадырова в матче 26-го тура чемпионата России со столичным «Спартаком» (2:1).

«Считаю, что Абдулкадыров — отличный молодой игрок с большим будущим. Перед матчем поговорил с ним, сказал, чтобы был уверен. Джамал провёл отличный матч. Да, ему немного не повезло с пенальти. Он был первым, выиграл борьбу, но его толкнули. Назначили пенальти за игру рукой», — передаёт слова Пьянича корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 48 очков за 26 матчей. ЦСКА располагается на третьей строчке, заработав 51 очко. На первом месте находится «Краснодар» (58).