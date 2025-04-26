Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пьянич оценил игру молодого защитника ЦСКА Абдулкадырова в дерби со «Спартаком»

Пьянич оценил игру молодого защитника ЦСКА Абдулкадырова в дерби со «Спартаком»
Комментарии

Полузащитник московского ЦСКА Миралем Пьянич высказался об игре защитника Джамалутдина Абдулкадырова в матче 26-го тура чемпионата России со столичным «Спартаком» (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Гуарирапа – 44'     1:1 Барко – 87'     1:2 Бистрович – 89'    
Удаления: Бабич – 90+3' / нет

«Считаю, что Абдулкадыров — отличный молодой игрок с большим будущим. Перед матчем поговорил с ним, сказал, чтобы был уверен. Джамал провёл отличный матч. Да, ему немного не повезло с пенальти. Он был первым, выиграл борьбу, но его толкнули. Назначили пенальти за игру рукой», — передаёт слова Пьянича корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 48 очков за 26 матчей. ЦСКА располагается на третьей строчке, заработав 51 очко. На первом месте находится «Краснодар» (58).

Материалы по теме
ЦСКА добил мечты «Спартака» о чемпионстве! Команда Станковича сама отдала дерби
ЦСКА добил мечты «Спартака» о чемпионстве! Команда Станковича сама отдала дерби
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android