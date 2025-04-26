Марко Николич рассказал, почему решил поставить в старт ЦСКА Абдулкадырова
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Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич объяснил появление в стартовом составе красно-синих молодого защитника Джамалутдина Абдулкадырова в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:1).
Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Гуарирапа – 44' 1:1 Барко – 87' 1:2 Бистрович – 89'
Удаления: Бабич – 90+3' / нет
«Абдулкадыров — классный парень, его время пришло. Он прекрасно отработал сбор. Да, тяжёлая конкуренция, но мы ждали, что будет игра, где будут нужны его качества: скорость, борьба вверху, спокойствие на мяче», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
ЦСКА благодаря победе над красно-белыми поднялся на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 51 очко.
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