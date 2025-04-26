Марко Николич рассказал, почему решил поставить в старт ЦСКА Абдулкадырова

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич объяснил появление в стартовом составе красно-синих молодого защитника Джамалутдина Абдулкадырова в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:1).

«Абдулкадыров — классный парень, его время пришло. Он прекрасно отработал сбор. Да, тяжёлая конкуренция, но мы ждали, что будет игра, где будут нужны его качества: скорость, борьба вверху, спокойствие на мяче», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

ЦСКА благодаря победе над красно-белыми поднялся на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 51 очко.