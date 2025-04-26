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Угальде отреагировал на поражение «Спартака» в дерби с ЦСКА

Угальде отреагировал на поражение «Спартака» в дерби с ЦСКА
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Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде высказался о поражении своей команды в дерби с ЦСКА (1:2) в рамках 26-го тура РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Гуарирапа – 44'     1:1 Барко – 87'     1:2 Бистрович – 89'    
Удаления: Бабич – 90+3' / нет

«Сложный матч. Дерби — это класико, всегда так. Сейчас мы сконцентрированы на подготовке к следующему матчу.

Что касается игрового времени, тренер принимает решения, это нормально. Играют те, кто лучше в данный момент, по мнению тренера. Всё нормально, ничего страшного», — передаёт слова Угальде корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Таким образом, красно-белые остались с 50 очками и пропустили на третье место армейцев, на счету которых теперь 51 очко. ЦСКА отстаёт на три очка от занимающего вторую строчку «Зенита» (54). На первом месте находится «Краснодар» (58).

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