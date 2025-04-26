Миралем Пьянич поздравил болельщиков ЦСКА с победой над «Спартаком»

Полузащитник московского ЦСКА Миралем Пьянич поздравил болельщиков с победой в матче 26-го тура чемпионата России со столичным «Спартаком». ЦСКА в гостях выиграл со счётом 2:1.

«Поздравляю болельщиков с победой! Она очень важна. Продолжаю изучение русского языка. Любимое слово — «хорошо», «мы — ЦСКА», — передаёт слова Пьянича корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2024/2025. Команда набрала 48 очков за 26 матчей. ЦСКА располагается на третьей строчке, заработав 51 очко. На первом месте находится «Краснодар» (58).