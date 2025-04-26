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Миралем Пьянич поздравил болельщиков ЦСКА с победой над «Спартаком»

Миралем Пьянич поздравил болельщиков ЦСКА с победой над «Спартаком»
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Полузащитник московского ЦСКА Миралем Пьянич поздравил болельщиков с победой в матче 26-го тура чемпионата России со столичным «Спартаком». ЦСКА в гостях выиграл со счётом 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Гуарирапа – 44'     1:1 Барко – 87'     1:2 Бистрович – 89'    
Удаления: Бабич – 90+3' / нет

«Поздравляю болельщиков с победой! Она очень важна. Продолжаю изучение русского языка. Любимое слово — «хорошо», «мы — ЦСКА», — передаёт слова Пьянича корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2024/2025. Команда набрала 48 очков за 26 матчей. ЦСКА располагается на третьей строчке, заработав 51 очко. На первом месте находится «Краснодар» (58).

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