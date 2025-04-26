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«Рексем» стал первым клубом, который поднялся в лигу выше в Англии три сезона подряд

«Рексем» стал первым клубом, который поднялся в лигу выше в Англии три сезона подряд
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Валлийский «Рексем», совладельцем которого является известный актёр Райан Рейнольдс, стал первым клубом в футбольной истории Англии, которому удалось подняться в лигу выше в трёх сезона подряд. Об этом сообщил Squawka.

Команда одержала домашнюю победу в матче 45-го тура английской Лиги 1 с «Чарльтоном» (3:0) и гарантировала себе второе место в турнирной таблице. Таким образом, «Рексем» досрочно вышел в Чемпионшип — второй дивизион в структуре английских лиг. В сезоне-2022/2023 команда выступала в Национальной лиге (пятом дивизионе).

«Рексем» не выступал во втором по значимости дивизионе английского футбола 43 года. Предыдущим был сезон-1981/1982, по итогам которого команда покинула Второй дивизион.

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