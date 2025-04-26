Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей Бундеслиги 26 апреля

Результаты матчей Бундеслиги 26 апреля
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 26 апреля, состоялись шесть матчей в рамках 31-го тура немецкой Бундеслиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Результаты матчей Бундеслиги 26 апреля:

«Байер» — «Аугсбург» — 2:0;
«Бавария» — «Майнц» — 3:0;
«Хоффенхайм» — «Боруссия» Дортмунд — 2:3;
«Вольфсбург» — «Фрайбург» — 0:1;
«Хольштайн» — «Боруссия» Мёнхенгладбах — 4:3;
«Айнтрахт» — «РБ Лейпциг» — 4:0.

Турнирную таблицу Бундеслиги сезона-2024/2025 возглавляет «Бавария» с 75 очками после 31 игры. Мюнхенцы на восемь очков опережают леверкузенский «Байер», на счету которого 67 очков после такого же количества матчей. Теперь в оставшихся трёх встречах нынешнего сезона любая победа «Баварии», либо любая осечка «Байера» сделают команду Венсана Компани чемпионом.

Напомним, действующим чемпионом Бундеслиги является именно команда из Леверкузена, которая в прошлом сезоне не потерпела ни одного поражения на внутренней арене.

Календарь Бундеслиги
Турнирная таблица Бундеслиги
Материалы по теме
От чемпионского «Байера» останутся руины? Летом клуб ожидает глобальная перестройка
От чемпионского «Байера» останутся руины? Летом клуб ожидает глобальная перестройка
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android