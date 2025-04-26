Сегодня, 26 апреля, состоялись шесть матчей в рамках 31-го тура немецкой Бундеслиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Результаты матчей Бундеслиги 26 апреля:

«Байер» — «Аугсбург» — 2:0;

«Бавария» — «Майнц» — 3:0;

«Хоффенхайм» — «Боруссия» Дортмунд — 2:3;

«Вольфсбург» — «Фрайбург» — 0:1;

«Хольштайн» — «Боруссия» Мёнхенгладбах — 4:3;

«Айнтрахт» — «РБ Лейпциг» — 4:0.

Турнирную таблицу Бундеслиги сезона-2024/2025 возглавляет «Бавария» с 75 очками после 31 игры. Мюнхенцы на восемь очков опережают леверкузенский «Байер», на счету которого 67 очков после такого же количества матчей. Теперь в оставшихся трёх встречах нынешнего сезона любая победа «Баварии», либо любая осечка «Байера» сделают команду Венсана Компани чемпионом.

Напомним, действующим чемпионом Бундеслиги является именно команда из Леверкузена, которая в прошлом сезоне не потерпела ни одного поражения на внутренней арене.