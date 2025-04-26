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Игорь Акинфеев обратился к болельщикам ЦСКА после победы в дерби со «Спартаком»

Игорь Акинфеев обратился к болельщикам ЦСКА после победы в дерби со «Спартаком»
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Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев поблагодарил болельщиков после победы в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Игра проходила на «Лукойл Арене» в Москве и завершилась со счётом 2:1 в пользу армейцев.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Гуарирапа – 44'     1:1 Барко – 87'     1:2 Бистрович – 89'    
Удаления: Бабич – 90+3' / нет

«Всех с победой в дерби! Голоса нет, поэтому сегодня без кружочка. Бесконечная благодарность нашим болельщикам. Команда!» — написал Акинфеев в своём телеграм-канале.

Таким образом, ЦСКА поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко и оставив позади красно-белых с 50 очками. Армейцы отстают на три очка от занимающего вторую строчку «Зенита» (54). На первом месте находится «Краснодар» (58).

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