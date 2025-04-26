Игорь Акинфеев обратился к болельщикам ЦСКА после победы в дерби со «Спартаком»

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев поблагодарил болельщиков после победы в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Игра проходила на «Лукойл Арене» в Москве и завершилась со счётом 2:1 в пользу армейцев.

«Всех с победой в дерби! Голоса нет, поэтому сегодня без кружочка. Бесконечная благодарность нашим болельщикам. Команда!» — написал Акинфеев в своём телеграм-канале.

Таким образом, ЦСКА поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко и оставив позади красно-белых с 50 очками. Армейцы отстают на три очка от занимающего вторую строчку «Зенита» (54). На первом месте находится «Краснодар» (58).