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Червиченко: как тренер Николич лучше Станковича, ЦСКА тактически переиграл «Спартак»

Червиченко: как тренер Николич лучше Станковича, ЦСКА тактически переиграл «Спартак»
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу ЦСКА над красно-белыми (2:1) в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Гуарирапа – 44'     1:1 Барко – 87'     1:2 Бистрович – 89'    
Удаления: Бабич – 90+3' / нет

«Спартак» после поражения от ЦСКА похоронил шансы на третье место. Армейцы не упустят эту возможность. Сегодня красно-белых настигла расплата за то, что «Спартак» в последних матчах слишком сильно выезжал за счёт судейских ошибок в свою пользу. Команда просто не понимала, что происходит. Мартинс уже на пятой минуте выхватил жёлтую карточку за то, что у него проходило в других играх. В его взгляде на судью читалось: «Что началось?» Станкович бегал и возмущался судейством. «Спартак» не мог понять, почему не назначали пенальти в их пользу. Этого не хватило, ведь команда была в движении и атаковала. Но судейской помощи не было и результат — поражение.

Пенальти в ворота ЦСКА очень спорный. Там не понятно, мяч попадает в руку или в голову. Можно учесть, что Гарсия подбивает эту руку. Поэтому совсем не ясно, за что давать пенальти. Армейцы молодцы, что мгновенно забыли о пропущенном мяче и сразу же забили. Это говорит о том, что Николич как тренер лучше Станковича. Марко сегодня переиграл Деяна тактически — армейцы спокойно отошли назад, защищались и быстро уходили в контратаки. Делали своё дело, чтобы забрать три очка. Может, ЦСКА играл не так красиво и коряво, но команда обогнала «Спартак» и лишила красно-белых не только чемпионских амбиций. Третье место становится призрачным», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 48 очков за 26 матчей. ЦСКА располагается на третьей строчке, заработав 51 очко. На первом месте находится «Краснодар» (58).

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