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Романцев махал трибунам, Бабич с горем уходил с поля, Акинфеев ликовал. Лучшие фото дерби

Романцев махал трибунам, Бабич с горем уходил с поля, Акинфеев ликовал. Лучшие фото дерби
«Спартак» — ЦСКА
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26 апреля в Москве на стадионе «Лукойл Арена» в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА одержал победу над «Спартаком» в дерби. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Марко Николича.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — ЦСКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Московский ЦСКА не проигрывает в Российской Премьер-Лиге с ноября 2024 года. Серия армейцев без поражений составляет уже 10 матчей. Последним клубом, которому удалось обыграть красно-синих в чемпионате России, является «Ростов» (1:2).

Таким образом, ЦСКА поднялся в тройку, набрав 51 очко и оставив позади красно-белых с 50 очками. Армейцы отстают на три очка от занимающего вторую строчку «Зенита» (54).

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