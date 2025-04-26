Видеообзор победы ЦСКА в дерби со «Спартаком» в рамках 26-го тура РПЛ

Сегодня, 26 апреля, московский ЦСКА обыграл столичный «Спартак» в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра проходила на «Лукойл Арене» в Москве и завершилась со счётом 2:1 в пользу армейцев.
Видео доступно на странице ЦСКА в социальной сети «ВКонтакте». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».
Счёт на 44-й минуте встречи после розыгрыша углового открыл венесуэльский нападающий красно-синих Сауль Гуарирапа. «Спартак» восстановил равновесие лишь на 87-й минуте благодаря голу Эсекьеля Барко с пенальти. Однако армейцы смогли вырвать победу на 89-й минуте, отличился Кристиян Бистрович.
Таким образом, ЦСКА поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко и оставив позади красно-белых с 50 очками. Армейцы отстают на три очка от занимающего вторую строчку «Зенита» (54). На первом месте находится «Краснодар» (58).
- 26 апреля 2025
-
23:37
-
23:33
-
23:33
-
23:30
-
23:30
-
23:24
-
23:23
-
23:18
-
23:18
-
23:12
-
23:01
-
23:00
-
22:57
-
22:51
-
22:49
-
22:44
-
22:42
-
22:36
-
22:35
-
22:32
-
22:32
-
22:30
-
22:26
-
22:23
-
22:21
-
22:15
-
22:15
-
22:11
-
22:11
-
22:09
-
22:08
-
22:07
-
22:05
-
22:05
-
22:03