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Видеообзор победы ЦСКА в дерби со «Спартаком» в рамках 26-го тура РПЛ

Сегодня, 26 апреля, московский ЦСКА обыграл столичный «Спартак» в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра проходила на «Лукойл Арене» в Москве и завершилась со счётом 2:1 в пользу армейцев.

Видео доступно на странице ЦСКА в социальной сети «ВКонтакте». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Счёт на 44-й минуте встречи после розыгрыша углового открыл венесуэльский нападающий красно-синих Сауль Гуарирапа. «Спартак» восстановил равновесие лишь на 87-й минуте благодаря голу Эсекьеля Барко с пенальти. Однако армейцы смогли вырвать победу на 89-й минуте, отличился Кристиян Бистрович.

Таким образом, ЦСКА поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко и оставив позади красно-белых с 50 очками. Армейцы отстают на три очка от занимающего вторую строчку «Зенита» (54). На первом месте находится «Краснодар» (58).