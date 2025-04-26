Молодой защитник ЦСКА Абдулкадыров раскрыл, как узнал, что сыграет в дерби со «Спартаком»

20-летний защитник ЦСКА Джамалутдин Абдулкадыров рассказал, как узнал, что примет участие в дерби со «Спартаком» (2:1) в рамках 26-го тура РПЛ. Это был его первый матч за основной состав армейцев в карьере.

«Узнал о том, что выйду в старте на матч со «Спартаком» за пару дней до игры. Мне сказали готовиться, что это мой шанс. «Готовься, как к любой игре». Понятно, что это дерби и мой дебют, поэтому надо было выходить с большей концентрацией», — передаёт слова Абдулкадырова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, в игре со «Спартаком» Абдулкадыров провёл на поле весь матч, не отметившись в протоколе.

ЦСКА поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко и оставив позади красно-белых с 50 очками. Армейцы отстают на три очка от занимающего вторую строчку «Зенита» (54). На первом месте находится «Краснодар» (58).