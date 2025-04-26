Абдулкадыров: мог только мечтать, что мой дебют за ЦСКА состоится в дерби со «Спартаком»

Защитник московского ЦСКА Джамалутдин Абдулкадыров поделился эмоциями от дебюта в составе армейцев в дерби со «Спартаком» в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра проходила на «Лукойл Арене» в Москве и завершилась со счётом 2:1 в пользу армейцев.

«Сильного волнения не было. Было обычное волнение, как у любого футболиста перед игрой. С первым касанием оно испарилось. Мог только мечтать о том, что мой дебют за ЦСКА состоится в игре со «Спартаком». Думаю, любой мальчишка на моём месте, пройдя всю академию, мечтал бы так дебютировать», — передаёт слова Абдулкадырова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.