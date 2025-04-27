«Лион» разгромил «Ренн» и сократил отставание от «Монако» в Лиге 1

Завершился матч 31-го тура французской Лиги 1 между «Лионом» и «Ренном». Игра проходила на стадионе «Групама» в Лионе (Франция). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Марк Болланжье. Игра завершилась победой «Лиона» со счётом 4:1.

На восьмой минуте вингер хозяев Малик Фофана вывел свою команду вперёд. На 25-й минуте центральный полузащитник «Лиона» Корентин Толиссо удвоил преимущество. На 39-й минуте нападающий Александр Ляказетт довёл счёт до крупного. На 51-й минуте форвард «Ренна» Мохамед Кадер Мейте отыграл один мяч. На 77-й минуте нападающий хозяев Жорж Микаутадзе установил окончательный счёт.

Чемпионом Франции досрочно стал «ПСЖ», у которого 78 очков в 31 матче. На втором и третьем местах с 55 очками располагаются «Монако» и «Марсель». Позиции с четвёртой по шестую занимают «Лион», «Ницца» и «Страсбург», у которых по 54 очка. На седьмом месте с 53 очками «Лилль», у которого, как и у «Марселя», остаётся матч в запасе.