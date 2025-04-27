Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лион — Ренн, результат матча 26 апреля 2025, счет 4:1, Лига 1 2024-2025

«Лион» разгромил «Ренн» и сократил отставание от «Монако» в Лиге 1
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 31-го тура французской Лиги 1 между «Лионом» и «Ренном». Игра проходила на стадионе «Групама» в Лионе (Франция). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Марк Болланжье. Игра завершилась победой «Лиона» со счётом 4:1.

Франция — Лига 1 . 31-й тур
26 апреля 2025, суббота. 22:05 МСК
Лион
Лион
Окончен
4 : 1
Ренн
Ренн
1:0 Фофана – 8'     2:0 Толиссо – 25'     3:0 Ляказетт – 39'     3:1 Мейте – 50'     4:1 Микаутадзе – 77'    

На восьмой минуте вингер хозяев Малик Фофана вывел свою команду вперёд. На 25-й минуте центральный полузащитник «Лиона» Корентин Толиссо удвоил преимущество. На 39-й минуте нападающий Александр Ляказетт довёл счёт до крупного. На 51-й минуте форвард «Ренна» Мохамед Кадер Мейте отыграл один мяч. На 77-й минуте нападающий хозяев Жорж Микаутадзе установил окончательный счёт.

Чемпионом Франции досрочно стал «ПСЖ», у которого 78 очков в 31 матче. На втором и третьем местах с 55 очками располагаются «Монако» и «Марсель». Позиции с четвёртой по шестую занимают «Лион», «Ницца» и «Страсбург», у которых по 54 очка. На седьмом месте с 53 очками «Лилль», у которого, как и у «Марселя», остаётся матч в запасе.

Календарь Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
Материалы по теме
Топ-события воскресенья: «Ливерпуль» — «Тоттенхэм», «Локомотив» — «Салават Юлаев» и теннис
Топ-события воскресенья: «Ливерпуль» — «Тоттенхэм», «Локомотив» — «Салават Юлаев» и теннис
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android