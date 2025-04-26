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Защитник ЦСКА Абдулкадыров поблагодарил Кисляка за поддержку при дебюте со «Спартаком»

Защитник ЦСКА Абдулкадыров поблагодарил Кисляка за поддержку при дебюте со «Спартаком»
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Защитник московского ЦСКА Джамалутдин Абдулкадыров поблагодарил полузащитника армейцев Матвея Кисляка за поддержку при дебюте в составе красно-синих в дерби со «Спартаком» в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра проходила на «Лукойл Арене» в Москве и завершилась со счётом 2:1 в пользу армейцев.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Гуарирапа – 44'     1:1 Барко – 87'     1:2 Бистрович – 89'    
Удаления: Бабич – 90+3' / нет

«Все партнёры подбадривали в любом моменте. Ошибся или нет — без разницы. Больше помогали, кто находился рядом: Мойза, Кисляк и Роша. Матвей Кисляк во время матча и перерыва очень сильно меня поддерживал. Спасибо ему большое. Мойза ещё до игры общался со мной», — передаёт слова Абдулкадырова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

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