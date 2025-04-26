Защитник ЦСКА Абдулкадыров: не мог поверить, что поставят пенальти, — я не согласен
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Защитник московского ЦСКА Джамалутдин Абдулкадыров высказался о назначенном пенальти в матче со «Спартаком» (2:1) в 26-м туре Российской Премьер-Лиги. Арбитр Кирилл Левников на 87-й минуте зафиксировал игру рукой в своей штрафной со стороны 20-летнего футболиста, после чего хавбек красно-белых Эсекьель Барко сравнял счёт.
Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Гуарирапа – 44' 1:1 Барко – 87' 1:2 Бистрович – 89'
Удаления: Бабич – 90+3' / нет
«Все подбодрили меня после момента с пенальти и сказали не вешать нос. Поначалу не мог поверить, что за это могут поставить пенальти. Я целенаправленно играл головой, а рука была отставлена, так как вёл единоборство с соперником. Во время контакта я сыграл головой, а он подтолкнул мою руку. Судья решил поставить пенальти, но я с этим не согласен», — передаёт слова Абдулкадырова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
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