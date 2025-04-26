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Результаты матчей РПЛ 26 апреля

Результаты матчей РПЛ 26 апреля
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Сегодня, 26 апреля, состоялись четыре матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Результаты матчей РПЛ 26 апреля:

«Динамо» Москва — «Зенит» — 1:1;
«Пари Нижний Новгород» — «Ахмат» — 1:0;
«Ростов» — «Локомотив» — 1:1;
«Спартак» — ЦСКА — 1:2.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Команда набрала 58 очков после 26 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработав 54 очка. Тройку лидеров замыкает московский ЦСКА (51). В зоне вылета располагаются «Факел» (15) и «Оренбург» (17). В зоне стыковых матчей — «Ахмат» (23) и «Химки» (23).

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