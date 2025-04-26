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Созин: клубам надо снова угрожать снятием, чтобы привлечь внимание к проблемам с судьями?

Созин: клубам надо снова угрожать снятием, чтобы привлечь внимание к проблемам с судьями?
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Футбольный эксперт Андрей Созин заявил о наличии проблемы некачественного судейства в Российской Премьер-Лиге по итогам ряда матчей 26-го тура.

«Какое-то необъяснимое количество ошибок у судей в этом туре. Это уже не футбол, где ждут голов, передач и финтов. Мы ждём только VAR. Почти в каждой игре — скандал и обсуждения судей. А самое смешное, что ЭСК потом не признаёт ошибки, которые видела вся страна.

Представьте, если бы «Ахмат» сегодня всё-таки забил второй пенальти «Пари». Что им тогда стоило делать — сниматься? Может, всем клубам надо снова угрожать снятием, чтобы привлечь внимание к проблемам с судьями?

Я всегда говорил, что судьи — такие же люди, как футболисты. Что они имеют право на ошибки, они тоже участники матча. Но они должны оставаться его участниками, а не становиться главными действующими лицами. А именно ими они и становятся», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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