«Пободались! До чемпионства им далеко». Губерниев высказался о дерби «Спартак» — ЦСКА

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о матче 26-го тура чемпионата России «Спартак» — ЦСКА (1:2).

«Хороший матч. ЦСКА поздравляю с победой над Спартаком! Ну, может, не с точки зрения качества футбола матч хороший… Но эмоций много. Карточек ещё больше. Пободались! И те, и другие подтвердили, что до чемпионства им далеко! И золото разыграют другие. А участники сегодняшнего жёлто-красного дерби присмотрятся к бронзе! Если им не помешает Локомотив!» — написал Губерниев в телеграм-канале.

«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2024/2025. Команда набрала 48 очков за 26 матчей. ЦСКА располагается на третьей строчке, заработав 51 очко. На первом месте находится «Краснодар» (58).