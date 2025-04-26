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«Пободались! До чемпионства им далеко». Губерниев высказался о дерби «Спартак» — ЦСКА

«Пободались! До чемпионства им далеко». Губерниев высказался о дерби «Спартак» — ЦСКА
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Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о матче 26-го тура чемпионата России «Спартак» — ЦСКА (1:2).

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Гуарирапа – 44'     1:1 Барко – 87'     1:2 Бистрович – 89'    
Удаления: Бабич – 90+3' / нет

«Хороший матч. ЦСКА поздравляю с победой над Спартаком! Ну, может, не с точки зрения качества футбола матч хороший… Но эмоций много. Карточек ещё больше. Пободались! И те, и другие подтвердили, что до чемпионства им далеко! И золото разыграют другие. А участники сегодняшнего жёлто-красного дерби присмотрятся к бронзе! Если им не помешает Локомотив!» — написал Губерниев в телеграм-канале.

«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2024/2025. Команда набрала 48 очков за 26 матчей. ЦСКА располагается на третьей строчке, заработав 51 очко. На первом месте находится «Краснодар» (58).

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