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Созин: «Краснодар» – точно фаворит гонки, но точно не чемпион

Созин: «Краснодар» – точно фаворит гонки, но точно не чемпион
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Футбольный эксперт Андрей Созин заявил, что не считает «Краснодар» сильнейшей командой в РПЛ на данный момент даже в случае завоевания «быками» чемпионского титула.

«Никто не ждал осечки от «Зенита». И теперь «Краснодару» дышать чуть проще. Но впереди ещё матч с ЦСКА, ещё и в Москве – это сложнейшая история. Да, такие спасения, как у «Краснодара» вчера, делают клуб чемпионом. Но я не назову его чемпионом. Фавориты гонки? Точно да. Чемпион? Точно нет», — сказал Созин «Чемпионату».

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 58 очков после 26 матчей. «Быки» на четыре очка опережают «Зенит», на счету которого 54 очка после аналогичного количества игр. Командам осталось провести по четыре встречи до конца чемпионата.

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