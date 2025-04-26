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«Барселона» — «Реал» Мадрид: Педри открыл счёт в матче на 28-й минуте

В эти минуты проходит финальный матч Кубка Испании сезона-2024/2025, в котором встречаются каталонская «Барселона» и мадридский «Реал». Команды играют на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье. В качестве главного арбитра встречи выступает Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания). На момент написания новости счёт матча 1:0 в пользу «Барселоны». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 28-й минуте полузащитник каталонцев Педри открыл счёт в матче ударом со средней дистанции.

В нынешнем сезоне команды встречались дважды. Обе игры завершились крупными победами каталонцев. В матче 11-го тура испанской Ла Лиги сине-гранатовые разгромили «сливочных» со счётом 4:0. В финале Суперкубка Испании «Барселона» победила «Реал» со счётом 5:2.