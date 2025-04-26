Тренер «Динамо» Личка высказался о ротации состава перед матчем КР со «Спартаком»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка после матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с «Зенитом» (1:1) высказался о предстоящей встрече со «Спартаком» в рамках второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Игра пройдёт 29 апреля.

— При определении состава вы не думали о матче со «Спартаком» во вторник?

— Мы профессионалы. Я не вижу проблемы в том, чтобы провести интенсивную игру и за два дня восстановиться. Плюс, мы играли в два часа дня, и теперь у нас будет 76 часов на восстановление. Если футболист ведёт себя профессионально на поле и за его пределами, то этого спокойно хватит. Плюс, мы неплохо готовы физически. Так что во вторник мы вполне можем выйти тем же составом, я не вижу в этом проблемы. Если мы хотим стремиться к лучшим лигам, то нужно это делать. Во вторник будет супер важный матч для нас, и я не боюсь, что мы не будем готовы к нему, — приводит слова Лички официальный сайт клуба.