Компани высказался о достижении Мюллера, который сыграл свой 500-й матч в Бундеслиге

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани, после победы своей команды в матче с «Майнцем» (3:0) высказался о нападающем Томасе Мюллере, для которого эта игра стала 500-й за карьеру в рамках Бундеслиги.

«Каждый матч имеет свою историю, и наверное все эти 500 матчей он провёл на высочайшем уровне. В каждом из них у него был высший уровень ментальности, что и привело его в этот клуб, это то, на чём он построил свою карьеру. Он лучший пример для остальных парней. У нас будет очередной тяжёлый матч в Лейпциге, но у нас ещё будет много возможностей, чтобы отпраздновать достижение Томаса. Сейчас мы хотим взять три очка», — приводит слова Компани пресс-служба «Баварии».

Напомним, 35-летний Мюллер провёл в «Баварии» всю свою карьеру. Вместе с клубом он стал 12-кратным победителем Бундеслиги, шестикратным обладателем Кубка Германии, а также двукратным победителем Лиги чемпионов.