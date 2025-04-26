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Компани высказался о достижении Мюллера, который сыграл свой 500-й матч в Бундеслиге

Компани высказался о достижении Мюллера, который сыграл свой 500-й матч в Бундеслиге
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Главный тренер «Баварии» Венсан Компани, после победы своей команды в матче с «Майнцем» (3:0) высказался о нападающем Томасе Мюллере, для которого эта игра стала 500-й за карьеру в рамках Бундеслиги.

Германия — Бундеслига . 31-й тур
26 апреля 2025, суббота. 16:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
3 : 0
Майнц
Майнц
1:0 Зане – 27'     2:0 Олисе – 40'     3:0 Дайер – 84'    

«Каждый матч имеет свою историю, и наверное все эти 500 матчей он провёл на высочайшем уровне. В каждом из них у него был высший уровень ментальности, что и привело его в этот клуб, это то, на чём он построил свою карьеру. Он лучший пример для остальных парней. У нас будет очередной тяжёлый матч в Лейпциге, но у нас ещё будет много возможностей, чтобы отпраздновать достижение Томаса. Сейчас мы хотим взять три очка», — приводит слова Компани пресс-служба «Баварии».

Напомним, 35-летний Мюллер провёл в «Баварии» всю свою карьеру. Вместе с клубом он стал 12-кратным победителем Бундеслиги, шестикратным обладателем Кубка Германии, а также двукратным победителем Лиги чемпионов.

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