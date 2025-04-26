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«Ситуация ясна». Хаби Алонсо высказался о своём будущем в «Байере»

«Ситуация ясна». Хаби Алонсо высказался о своём будущем в «Байере»
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Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо, которого связывают с возможным назначением в мадридский «Реал», ответил на вопрос о своём будущем в немецком клубе.

«Я не чувствую никакого давления, чтобы определяться со своим будущем. Ситуация ясна. Для всего есть свой момент, и пока ещё рано говорить об этом… Так что нам нужно подождать», — приводит слова Алонсо журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х (ранее Twitter).

Ранее сообщалось, что итальянский специалист Карло Анчелотти может покинуть пост главного тренера мадридской команды по окончании сезона-2024/2025. Действующий контракт Хаби Алонсо с «Байером» рассчитан до окончания сезона-2025/2026, как и контракт Анчелотти со «сливочными». Отмечается, что Алонсо также не исключил возможность возглавить «Королевский клуб» в будущем.

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