«Несчастный случай». Радимов — о первом голе ЦСКА в ворота «Спартака»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал гол форварда ЦСКА Сауля Гуарирапы в ворота «Спартака» на 44-й минуте матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра завершилась победой армейцев (2:1).

«Несчастный случай. Мяч отскакивает в такую точку, где находится один игрок ЦСКА», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

На 44-й минуте Гуарирапа открыл счёт. На 87-й хавбек «Спартака» Эсекьель Барко ударом с пенальти забил ответный мяч. На 89-й минуте полузащитник Кристиян Бистрович принёс ЦСКА три очка. Армейцы благодаря победе над красно-белыми поднялись на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 51 очко.