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«Несчастный случай». Радимов — о первом голе ЦСКА в ворота «Спартака»

«Несчастный случай». Радимов — о первом голе ЦСКА в ворота «Спартака»
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Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал гол форварда ЦСКА Сауля Гуарирапы в ворота «Спартака» на 44-й минуте матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра завершилась победой армейцев (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Гуарирапа – 44'     1:1 Барко – 87'     1:2 Бистрович – 89'    
Удаления: Бабич – 90+3' / нет

«Несчастный случай. Мяч отскакивает в такую точку, где находится один игрок ЦСКА», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

На 44-й минуте Гуарирапа открыл счёт. На 87-й хавбек «Спартака» Эсекьель Барко ударом с пенальти забил ответный мяч. На 89-й минуте полузащитник Кристиян Бистрович принёс ЦСКА три очка. Армейцы благодаря победе над красно-белыми поднялись на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 51 очко.

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