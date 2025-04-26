Сергей Юран: прошу прощения у болельщиков «Спартака», но ЦСКА сыграл просто супер

Бывший футболист московского «Спартака» Сергей Юран прокомментировал поражение красно-белых в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Игра проходила на «Лукойл Арене» в Москве и завершилась со счётом 2:1 в пользу армейцев.
— ЦСКА сыграл просто супер. ЦСКА не дал «Спартаку» проводить быстрые атаки, армейцы действовали практично и нашли свой момент. Игра забудется, а результат останется. Прошу прощения у болельщиков, но я чисто по‑спортивному рассуждаю.
— За что просите прощения? За то, что хвалите ЦСКА?
— Не все болельщики адекватные, иногда подходят на улице и разное говорят, — сказал Юран в эфире «Матч ТВ».
Таким образом, ЦСКА поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко и оставив позади красно-белых с 50 очками. Армейцы отстают на три очка от занимающего вторую строчку «Зенита» (54). На первом месте находится «Краснодар» (58).
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