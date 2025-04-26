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«Барселона» — «Реал» Мадрид: каталонцы побеждают после первых 45 минут матча

«Барселона» — «Реал» Мадрид: каталонцы побеждают после первых 45 минут матча
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В эти минуты проходит финальный матч Кубка Испании сезона-2024/2025, в котором встречаются каталонская «Барселона» и мадридский «Реал». Команды играют на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье. В качестве главного арбитра встречи выступает Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания). К исходу первой половины игры счёт матча 1:0 в пользу «Барселоны». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Кубок Испании . Финал
26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Доп. время
2 : 2
ДВ
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Педри – 28'     1:1 Мбаппе – 70'     1:2 Тчуамени – 77'     2:2 Ф. Торрес – 84'    

На 28-й минуте полузащитник каталонцев Педри открыл счёт в матче ударом со средней дистанции.

В нынешнем сезоне команды встречались дважды. Обе игры завершились крупными победами каталонцев. В матче 11-го тура испанской Ла Лиги сине-гранатовые разгромили «сливочных» со счётом 4:0. В финале Суперкубка Испании «Барселона» победила «Реал» со счётом 5:2.

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