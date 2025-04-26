Видео: победная раздевалка ЦСКА после успеха в дерби со «Спартаком»

В Москве на «Лукойл Арене» прошёл матч 26-го тура РПЛ, в котором столичный «Спартак» потерпел поражение в дерби с ЦСКА (1:2). После этой победы игроки красно-синих бурно отпраздновали этот успех в раздевалке.
Сербский главный тренер армейцев Марко Николич лично пожал руку каждому футболисту красно-синих в благодарность за самоотверженную игру. Также поздравить команду зашёл и генеральный директор армейцев Роман Бабаев.
«Чемпионат» предлагает посмотреть видео из победной раздевалки ЦСКА:
Видео доступно на странице ЦСКА в социальной сети «ВКонтакте».
ЦСКА поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко и оставив позади красно-белых с 50 очками. Армейцы отстают на три очка от занимающего вторую строчку «Зенита» (54). На первом месте находится «Краснодар» (58).
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