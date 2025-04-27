«Вопиюще непригодная работа». В ЦСКА раскритиковали VAR после победы над «Спартаком»

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о работе VAR в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Игра проходила на «Лукойл Арене» в Москве и завершилась со счётом 2:1 в пользу армейцев.

«Эмоции от победы не должны оставить без внимания судейство на VAR. Какая-то вопиюще непригодная работа», — написал Брейдо в своём телеграм-канале.

Напомним, после вмешательства VAR в ворота ЦСКА был назначен 11-метровый удар.

Благодаря этой победе ЦСКА поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко и оставив позади красно-белых с 50 очками. Армейцы отстают на три очка от занимающего вторую строчку «Зенита» (54). На первом месте находится «Краснодар» (58).