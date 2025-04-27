«Вопиюще непригодная работа». В ЦСКА раскритиковали VAR после победы над «Спартаком»
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Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о работе VAR в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Игра проходила на «Лукойл Арене» в Москве и завершилась со счётом 2:1 в пользу армейцев.
Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Гуарирапа – 44' 1:1 Барко – 87' 1:2 Бистрович – 89'
Удаления: Бабич – 90+3' / нет
«Эмоции от победы не должны оставить без внимания судейство на VAR. Какая-то вопиюще непригодная работа», — написал Брейдо в своём телеграм-канале.
Напомним, после вмешательства VAR в ворота ЦСКА был назначен 11-метровый удар.
Благодаря этой победе ЦСКА поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко и оставив позади красно-белых с 50 очками. Армейцы отстают на три очка от занимающего вторую строчку «Зенита» (54). На первом месте находится «Краснодар» (58).
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