Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Вопиюще непригодная работа». В ЦСКА раскритиковали VAR после победы над «Спартаком»

«Вопиюще непригодная работа». В ЦСКА раскритиковали VAR после победы над «Спартаком»
Комментарии

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о работе VAR в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Игра проходила на «Лукойл Арене» в Москве и завершилась со счётом 2:1 в пользу армейцев.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Гуарирапа – 44'     1:1 Барко – 87'     1:2 Бистрович – 89'    
Удаления: Бабич – 90+3' / нет

«Эмоции от победы не должны оставить без внимания судейство на VAR. Какая-то вопиюще непригодная работа», — написал Брейдо в своём телеграм-канале.

Напомним, после вмешательства VAR в ворота ЦСКА был назначен 11-метровый удар.

Благодаря этой победе ЦСКА поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко и оставив позади красно-белых с 50 очками. Армейцы отстают на три очка от занимающего вторую строчку «Зенита» (54). На первом месте находится «Краснодар» (58).

Материалы по теме
Сергей Юран: прошу прощения у болельщиков «Спартака», но ЦСКА сыграл просто супер
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android