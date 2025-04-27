«Люди говорили так, будто мы уже выиграли титул». Гарри Кейн — о победе над «Майнцем»

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн прокомментировал победу своей команды над «Майнцем» (3:0) в рамках 31-го тура немецкой Бундеслиги.

«Сегодня была важная победа, и это главное. В следующую субботу у нас будет хороший шанс выиграть титул. Сегодня мы сделали большой шаг. Я очень доволен результатом и матчем. Сегодня на нас оказывалось давление, люди говорили так, будто мы уже выиграли титул, но ты должен выходить и показать себя против соперников, которым мы ранее уже уступали в этом сезоне. Я считаю, мы выдали топ-перформанс, мы позволили им совсем немного. Забить три гола и оставить свои ворота нетронутыми — это хорошее выступление», — приводит слова Кейна пресс-служба «Баварии».

«Бавария» возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги сезона-2024/2025 с 75 очками после 31 игры. Мюнхенцы на восемь очков опережают леверкузенский «Байер», на счету которого 67 очков после такого же количества матчей. Теперь в оставшихся трёх встречах нынешнего сезона любая победа «Баварии», либо любая осечка «Байера» сделают команду Венсана Компани чемпионом.