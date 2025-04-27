Иван Обляков прокомментировал победу ЦСКА в дерби со «Спартаком»

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков прокомментировал победу над «Спартаком» в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра проходила на «Лукойл Арене» в Москве и завершилась со счётом 2:1 в пользу армейцев.

— Когда побеждаешь — всегда приятно. Игра получилась интересная, с моментами у нас и у них. В таких матчах накал всегда присутствует. Главное, что победили.

— Как получилось так быстро восстановить преимущество в счёте в конце матча?

— Мы всегда играем на победу, не собирались отсиживаться в обороне, пошли в атаку и забили гол. Всегда приятно играть при заполненном стадионе. Спасибо нашему сектору, который всегда поддерживает, — сказал Обляков в эфире «Матч ТВ».

Благодаря этой победе ЦСКА поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко и оставив позади красно-белых с 50 очками. Армейцы отстают на три очка от занимающего вторую строчку «Зенита» (54). На первом месте находится «Краснодар» (58).