Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эмери высказался о поражении «Астон Виллы» в полуфинале Кубка Англии от «Кристал Пэлас»

Эмери высказался о поражении «Астон Виллы» в полуфинале Кубка Англии от «Кристал Пэлас»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Астон Вилла» Унаи Эмери прокомментировал поражение в матче 1/2 финала Кубка Англии с «Кристал Пэлас» (0:3).

Кубок Англии . 1/2 финала
26 апреля 2025, суббота. 19:15 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
3 : 0
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Эзе – 31'     2:0 Сарр – 58'     3:0 Сарр – 90+4'    

«Мне жаль наших болельщиков. Мы были очень мотивированы и хотели разделить с ними этот момент в полуфинале. Мы должны признать, что проиграли этот матч, потому что «Кристал Пэлас» играл очень хорошо, а мы действовали не так, как обычно.

То, как мы повышаем наш уровень и наши требования в Европе, в Лиге конференций в прошлом году, а также в Лиге чемпионов и Кубке Англии в этом году, должно радовать нас, мотивировать и воодушевлять тем, как быстро мы совершенствуем и расширяем процесс, которым занимаемся здесь.

В некоторых матчах, подобных сегодняшнему, когда мы испытываем разочарование, мы должны подавлять свои эмоции и продолжать идти вперёд. Нам придётся снова изменить нашу цель, потому что Премьер-лига — наш приоритет. Благодаря ей мы снова сможем играть в Европе в следующем году», – приводит слова Эмери официальный сайт ФК «Астон Вилла».

Во втором полуфинале Кубка Англии встретятся «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити». Игра состоится 27 апреля.

Материалы по теме
«Кристал Пэлас» вышел в финал Кубка Англии, крупно обыграв «Астон Виллу»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android