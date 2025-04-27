Эмери высказался о поражении «Астон Виллы» в полуфинале Кубка Англии от «Кристал Пэлас»

Главный тренер «Астон Вилла» Унаи Эмери прокомментировал поражение в матче 1/2 финала Кубка Англии с «Кристал Пэлас» (0:3).

«Мне жаль наших болельщиков. Мы были очень мотивированы и хотели разделить с ними этот момент в полуфинале. Мы должны признать, что проиграли этот матч, потому что «Кристал Пэлас» играл очень хорошо, а мы действовали не так, как обычно.

То, как мы повышаем наш уровень и наши требования в Европе, в Лиге конференций в прошлом году, а также в Лиге чемпионов и Кубке Англии в этом году, должно радовать нас, мотивировать и воодушевлять тем, как быстро мы совершенствуем и расширяем процесс, которым занимаемся здесь.

В некоторых матчах, подобных сегодняшнему, когда мы испытываем разочарование, мы должны подавлять свои эмоции и продолжать идти вперёд. Нам придётся снова изменить нашу цель, потому что Премьер-лига — наш приоритет. Благодаря ей мы снова сможем играть в Европе в следующем году», – приводит слова Эмери официальный сайт ФК «Астон Вилла».

Во втором полуфинале Кубка Англии встретятся «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити». Игра состоится 27 апреля.