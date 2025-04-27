Гол Роналду помог «Аль-Насру» разгромить «Иокогаму» и выйти в полуфинал Лиги чемпионов АФК

В Джидде (Саудовская Аравия) завершился матч 1/4 финала Лиги чемпионов АФК, в котором саудовский «Аль-Наср» уверенно обыграл японскую «Иокогаму Ф. Маринос» со счётом 4:1 и вышел в полуфинал турнира.

В составе победителей голом отметился 40-летний португальский нападающий Криштиану Роналду. Дубль на свой счёт записал Джон Дуран, а также экс-форвард «Ливерпуля» Садио Мане. В составе японской команды единственный гол забил Кота Ватанабэ. Он же на 73-й минуте был удалён с поля за вторую жёлтую карточку.

В матче 1/2 финала соперником «Аль-Насра» станет победитель противостояния «Кавасаки» (Япония) — «Аль-Садд» (Катар). Их матч состоится 27 апреля. Во втором полуфинале сойдутся саудовские «Аль-Хиляль» и «Аль-Ахли».