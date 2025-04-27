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Гол Роналду помог «Аль-Насру» разгромить «Иокогаму» и выйти в полуфинал Лиги чемпионов АФК

Гол Роналду помог «Аль-Насру» разгромить «Иокогаму» и выйти в полуфинал Лиги чемпионов АФК
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В Джидде (Саудовская Аравия) завершился матч 1/4 финала Лиги чемпионов АФК, в котором саудовский «Аль-Наср» уверенно обыграл японскую «Иокогаму Ф. Маринос» со счётом 4:1 и вышел в полуфинал турнира.

Элитная Лига Чемпионов АФК . 1/4 финала
26 апреля 2025, суббота. 22:30 МСК
Иокогама Ф. Маринос
Иокогама, Япония
Окончен
1 : 4
Аль-Наср
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
0:1 Дуран – 27'     0:2 Мане – 31'     0:3 Роналду – 38'     0:4 Дуран – 49'     1:4 Ватанабэ – 53'    
Удаления: Ватанабэ – 73' / нет

В составе победителей голом отметился 40-летний португальский нападающий Криштиану Роналду. Дубль на свой счёт записал Джон Дуран, а также экс-форвард «Ливерпуля» Садио Мане. В составе японской команды единственный гол забил Кота Ватанабэ. Он же на 73-й минуте был удалён с поля за вторую жёлтую карточку.

В матче 1/2 финала соперником «Аль-Насра» станет победитель противостояния «Кавасаки» (Япония) — «Аль-Садд» (Катар). Их матч состоится 27 апреля. Во втором полуфинале сойдутся саудовские «Аль-Хиляль» и «Аль-Ахли».

Сетка плей-офф Лиги чемпионов АФК
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