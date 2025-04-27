Юран предположил, игрока какого типа не хватает «Спартаку»

Бывший футболист московского «Спартака» Сергей Юран после поражения красно-белых в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:2) предположил, что клубу не хватает габаритного нападающего.

«Спартаку» не хватает габаритного нападающего. В большинстве встреч красно‑белые выступают против команд, которые закрываются, потому что со «Спартаком» играть очень сложно. Вот сейчас, когда получаются такие матчи, когда нужна игра флангами, когда уже нет пространства, такой нападающий нужен», — сказал Юран в эфире «Матч ТВ».

Благодаря этой победе ЦСКА поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко и оставив позади красно-белых с 50 очками. Армейцы отстают на три очка от занимающего вторую строчку «Зенита» (54). На первом месте находится «Краснодар» (58).