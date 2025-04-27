Тренер ЦСКА Николич высказался о скором матче с «Зенитом» после победы над «Спартаком»

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич высказался о предстоящем матче с «Зенитом» в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России после победы со счётом 2:1 над «Спартаком» в 26-м туре Российской Премьер-Лиги.

— Остались ли после такого дерби эмоции для матча с «Зенитом»?

— Конечно, в игре с «Зенитом» они должны быть. Пусть ребята радуются сегодня, «кормят» себя этими эмоциями сегодня, это надо пережить, но уже завтра начнем подготовку к «Зениту». У нас три очень сложных выезда подряд: «Спартак», «Зенит», «Ахмат». Плюс из-за перебора жёлтых в Кубке не сыграет Роша, ещё несколько людей в чемпионате. Но за то, что при таком расписании команда успешно функционирует, надо сказать спасибо медицинскому штабу, тренерам по физподготовке и всем специалистам. Команда прошла 26 туров практически без травм и без дисквалификаций. Это очень успешный показатель, но сейчас будет очень тяжело. Надо быть реалистами и максималистами одновременно. Но не будем жаловаться, будем искать внутренние ресурсы, — приводит слова Николича официальный сайт ЦСКА.

«Зенит» примет на своём поле ЦСКА в среду, 30 апреля. Ответная встреча пройдёт в Москве. Игра назначена на среду, 14 мая.