«Я ничего не дам Артете». Тренер «ПСЖ» Энрике – о составе на матч с «Арсеналом»

Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике после поражения в матче Лиги 1 от «Ниццы» (1:3) не стал говорить о составе на предстоящую игру 1/2 финала Лиги чемпионов с английским «Арсеналом». Встреча состоится 29 апреля.

«Я совсем не волнуюсь. Мы атаковали, вратарь соперника совершил несколько невероятных сейвов. У нас было около 30 голевых моментов. Мы заслужили победу, в этом нет сомнений. Но если соперник на 100% хладнокровен, а ты — нет, то всё может поменяться. Вот так просто.

Состав на матч с «Арсеналом»? Делайте с этим, что хотите. Я ничего не дам Микелю [Артете]», – приводит слова Энрике Get French Football News.