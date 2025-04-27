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«Я ничего не дам Артете». Тренер «ПСЖ» Энрике – о составе на матч с «Арсеналом»

«Я ничего не дам Артете». Тренер «ПСЖ» Энрике – о составе на матч с «Арсеналом»
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Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике после поражения в матче Лиги 1 от «Ниццы» (1:3) не стал говорить о составе на предстоящую игру 1/2 финала Лиги чемпионов с английским «Арсеналом». Встреча состоится 29 апреля.

Франция — Лига 1 . 31-й тур
25 апреля 2025, пятница. 21:45 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
1 : 3
Ницца
Ницца
0:1 Сансон – 34'     1:1 Руис – 41'     1:2 Сансон – 46'     1:3 Ндайишимийе – 70'    

«Я совсем не волнуюсь. Мы атаковали, вратарь соперника совершил несколько невероятных сейвов. У нас было около 30 голевых моментов. Мы заслужили победу, в этом нет сомнений. Но если соперник на 100% хладнокровен, а ты — нет, то всё может поменяться. Вот так просто.

Состав на матч с «Арсеналом»? Делайте с этим, что хотите. Я ничего не дам Микелю [Артете]», – приводит слова Энрике Get French Football News.

Турнирная сетка Лиги чемпионов
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