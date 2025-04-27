«Барселона» — «Реал» Мадрид: основное время матча завершилось результативной ничьей

В эти минуты проходит финальный матч Кубка Испании сезона-2024/2025, в котором встречаются каталонская «Барселона» и мадридский «Реал». Команды играют на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье. В качестве главного арбитра встречи выступает Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания). На момент написания новости счёт матча 2:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Ранее, на 28-й минуте, полузащитник каталонцев Педри открыл счёт в матче ударом со средней дистанции. На 70-й минуте нападающий «Реала» Килиан Мбаппе забил прямым ударом со штрафного, который сам и заработал. На 77-й минуте полузащитник Оренльен Тчуамени ударом головой вывел «королевский клуб» вперёд. На 84-й минуте нападающий сине-гранатовых Ферран Торрес восстановил равенство в счёте.
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