«Барселона» обыграла «Реал» в дополнительное время и стала обладателем Кубка Испании

Сегодня, в ночь с 26 на 27 апреля, завершился финальный матч Кубка Испании сезона-2024/2025, в котором встречались в «эль класико» каталонская «Барселона» и мадридский «Реал». Команды играли на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье. В качестве главного арбитра встречи выступает Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания). Основное время матча завершилось со счётом 2:2. По итогам дополнительного времени были сильнее каталонцы. Итоговый результат — 3:2.

Таким образом, «Барселона» стала обладателем Кубка Испании — 2024/2025. Для каталонцев эта победа стала в 32-й истории данного соревнования.

Напомним, на 28-й минуте испанский полузащитник «блауграны» Педри открыл счёт в матче, забив с передачи 17-летнего вингера Ламина Ямаля. Во втором тайме на 70-й минуте встречи французский нападающий «сливочных» Килиан Мбаппе отличился прямым ударом со штрафного. Через семь минут опорник «Королевского клуба» Орельен Тчуамени впервые вывел мадридскую команду вперёд. Ассистировал ему турецкий атакующий хавбек Арда Гюлер. На 84-й минуте испанский нападающий каталонцев Ферран Торрес сравнял счёт и перевёл игру в дополнительное время. Вторая голевая передача на счету воспитанника сине-гранатовых Ямаля. В овертайме сине-гранатовые забили победный гол усилиями Жюля Кунде.

Кроме того, на 120+5-й защитник «Реала» Антонио Рюдигер получил красную карточку, не находясь на поле.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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