Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Барселона — Реал Мадрид, результат матча 26 апреля 2025, счёт 3:2 д. вр., финал Кубка Испании 2024/2025

«Барселона» обыграла «Реал» в дополнительное время и стала обладателем Кубка Испании
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, в ночь с 26 на 27 апреля, завершился финальный матч Кубка Испании сезона-2024/2025, в котором встречались в «эль класико» каталонская «Барселона» и мадридский «Реал». Команды играли на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье. В качестве главного арбитра встречи выступает Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания). Основное время матча завершилось со счётом 2:2. По итогам дополнительного времени были сильнее каталонцы. Итоговый результат — 3:2.

Кубок Испании . Финал
26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 2
ДВ
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Педри – 28'     1:1 Мбаппе – 70'     1:2 Тчуамени – 77'     2:2 Ф. Торрес – 84'     3:2 Кунде – 116'    
Удаления: нет / Рюдигер – 120+3', Васкес – 120+4'

Таким образом, «Барселона» стала обладателем Кубка Испании — 2024/2025. Для каталонцев эта победа стала в 32-й истории данного соревнования.

Напомним, на 28-й минуте испанский полузащитник «блауграны» Педри открыл счёт в матче, забив с передачи 17-летнего вингера Ламина Ямаля. Во втором тайме на 70-й минуте встречи французский нападающий «сливочных» Килиан Мбаппе отличился прямым ударом со штрафного. Через семь минут опорник «Королевского клуба» Орельен Тчуамени впервые вывел мадридскую команду вперёд. Ассистировал ему турецкий атакующий хавбек Арда Гюлер. На 84-й минуте испанский нападающий каталонцев Ферран Торрес сравнял счёт и перевёл игру в дополнительное время. Вторая голевая передача на счету воспитанника сине-гранатовых Ямаля. В овертайме сине-гранатовые забили победный гол усилиями Жюля Кунде.

Кроме того, на 120+5-й защитник «Реала» Антонио Рюдигер получил красную карточку, не находясь на поле.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Турнирная сетка Кубка Испании — 2024/2025
Материалы по теме
«Барселона» — «Реал» Мадрид: Кунде вывел каталонцев вперёд на 116-й минуте

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android