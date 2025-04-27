26 апреля состоялись четыре матча второго тура шестого сезона Медиалиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Все результаты матчей Медиалиги 26 апреля

«Эгриси» — ФК 10 — 0:6;

«Чертаново Медиа» — Lit Energy — 1:1;

СКА-Ростов — Lotus Music — 0:1;

Fight Nights — «Тандем» — 3:1.

В турнирной таблице группы А лидирует ФК 10. В её активе 6 очков по итогам двух туров. Вторую строчку занимает Lit Energy. Команда набрала 4 очка. В группе B пока ни одна команда не сыграла более одной встречи. Возглавляет таблицу с тремя очками «Амкал». Столько же очков набрал «Титан».

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