Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» выиграла второй трофей в сезоне

«Барселона» выиграла второй трофей в сезоне
Комментарии

«Барселона» обыграла «Реал» в финальном матче Кубка Испании. Встреча прошла на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье и завершилась победой каталонского клуба в овертайме со счётом 3:2.

Кубок Испании . Финал
26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 2
ДВ
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Педри – 28'     1:1 Мбаппе – 70'     1:2 Тчуамени – 77'     2:2 Ф. Торрес – 84'     3:2 Кунде – 116'    
Удаления: нет / Рюдигер – 120+3', Васкес – 120+4'

Таким образом, «Барселона» выиграла второй трофей в сезоне. В январе 2025-го каталонцы взяли Суперкубок Испании.

Основное время матча «Барселоны» и «Реала» завершилось со счётом 2:2. По итогам дополнительного времени были сильнее каталонцы. Победный гол забил Жюль Кунде.

Для каталонцев эта победа стала в 32-й истории данного соревнования. На счету «Реала» 20 побед в Кубке Испании.

Материалы по теме
«Реал» чудовищно ошибся в овертайме! «Барса» на нервах забрала Кубок Испании! LIVE
Live
«Реал» чудовищно ошибся в овертайме! «Барса» на нервах забрала Кубок Испании! LIVE

Лапорта заводит болельщиков «Барселоны» перед матчем с «Реалом»

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android