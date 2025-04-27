«Барселона» выиграла второй трофей в сезоне

«Барселона» обыграла «Реал» в финальном матче Кубка Испании. Встреча прошла на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье и завершилась победой каталонского клуба в овертайме со счётом 3:2.

Таким образом, «Барселона» выиграла второй трофей в сезоне. В январе 2025-го каталонцы взяли Суперкубок Испании.

Основное время матча «Барселоны» и «Реала» завершилось со счётом 2:2. По итогам дополнительного времени были сильнее каталонцы. Победный гол забил Жюль Кунде.

Для каталонцев эта победа стала в 32-й истории данного соревнования. На счету «Реала» 20 побед в Кубке Испании.

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