«Барселона» выиграла второй трофей в сезоне
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«Барселона» обыграла «Реал» в финальном матче Кубка Испании. Встреча прошла на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье и завершилась победой каталонского клуба в овертайме со счётом 3:2.
Кубок Испании . Финал
26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 2
ДВ
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Педри – 28' 1:1 Мбаппе – 70' 1:2 Тчуамени – 77' 2:2 Ф. Торрес – 84' 3:2 Кунде – 116'
Удаления: нет / Рюдигер – 120+3', Васкес – 120+4'
Таким образом, «Барселона» выиграла второй трофей в сезоне. В январе 2025-го каталонцы взяли Суперкубок Испании.
Основное время матча «Барселоны» и «Реала» завершилось со счётом 2:2. По итогам дополнительного времени были сильнее каталонцы. Победный гол забил Жюль Кунде.
Для каталонцев эта победа стала в 32-й истории данного соревнования. На счету «Реала» 20 побед в Кубке Испании.
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