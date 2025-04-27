«Барселона» в 32-й раз выиграла Кубок Испании. У «Атлетика» 24 победы, у «Реала» — 20

«Барселона» переиграла мадридский «Реал» в дополнительное время финального матча Кубка Испании сезона-2024/2025. Игра завершилась со счётом 3:2. Таким образом, «Барселона» выиграла свой 32-й трофей Кубка страны в истории.

На втором месте по этому показателю располагается «Атлетик». В активе бискайцев 24 победы. У мадридского «Реала», который идёт третьим, — 20 трофеев Кубка Испании за всю историю.

В последний раз сине-гранатовые выигрывали Кубок страны в 2021 году, тогда в финальной встрече каталонцы разгромили «Атлетик» из Бильбао со счётом 4:0.

Отметим, для «Барселоны» это второй трофей в сезоне. Ранее в финале Суперкубка Испании подопечные Ханс-Дитера Флика также победили «Реал».

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