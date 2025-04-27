«Барселона» в 32-й раз выиграла Кубок Испании. У «Атлетика» 24 победы, у «Реала» — 20
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«Барселона» переиграла мадридский «Реал» в дополнительное время финального матча Кубка Испании сезона-2024/2025. Игра завершилась со счётом 3:2. Таким образом, «Барселона» выиграла свой 32-й трофей Кубка страны в истории.
Кубок Испании . Финал
26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 2
ДВ
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Педри – 28' 1:1 Мбаппе – 70' 1:2 Тчуамени – 77' 2:2 Ф. Торрес – 84' 3:2 Кунде – 116'
Удаления: нет / Рюдигер – 120+3', Васкес – 120+4'
На втором месте по этому показателю располагается «Атлетик». В активе бискайцев 24 победы. У мадридского «Реала», который идёт третьим, — 20 трофеев Кубка Испании за всю историю.
В последний раз сине-гранатовые выигрывали Кубок страны в 2021 году, тогда в финальной встрече каталонцы разгромили «Атлетик» из Бильбао со счётом 4:0.
Отметим, для «Барселоны» это второй трофей в сезоне. Ранее в финале Суперкубка Испании подопечные Ханс-Дитера Флика также победили «Реал».
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