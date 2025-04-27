«Реал» Мадрид в 21-й раз проиграл в финале Кубка Испании при 20 победах
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Мадридский «Реал», уступивший каталонской «Барселоне» (2:3 д. вр.) в финале Кубка Испании — 2024/2025, в 21-й раз проиграл в финале данного турнира.
Кубок Испании . Финал
26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 2
ДВ
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Педри – 28' 1:1 Мбаппе – 70' 1:2 Тчуамени – 77' 2:2 Ф. Торрес – 84' 3:2 Кунде – 116'
Удаления: нет / Рюдигер – 120+3', Васкес – 120+4'
Отметим, у «Королевского клуба» 20 побед в финалах Кубка страны. В крайний раз «сливочные» становились обладателями трофея в 2023 году, когда со счётом 2:1 победили «Осасуну».
В текущем сезоне «Реал» потерял возможность выиграть уже три трофея. Ранее мадридский клуб проиграл Суперкубок Испании той же «Барселоне» и вылетел из Лиги чемпионов после двухматчевого противостояния с «Арсеналом». Теперь подопечные Карло Анчелотти продолжают борьбу лишь за титул Ла Лиги, где пока уступают сине-гранатовым 4 очка.
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