«Реал» Мадрид в 21-й раз проиграл в финале Кубка Испании при 20 победах

Мадридский «Реал», уступивший каталонской «Барселоне» (2:3 д. вр.) в финале Кубка Испании — 2024/2025, в 21-й раз проиграл в финале данного турнира.

Отметим, у «Королевского клуба» 20 побед в финалах Кубка страны. В крайний раз «сливочные» становились обладателями трофея в 2023 году, когда со счётом 2:1 победили «Осасуну».

В текущем сезоне «Реал» потерял возможность выиграть уже три трофея. Ранее мадридский клуб проиграл Суперкубок Испании той же «Барселоне» и вылетел из Лиги чемпионов после двухматчевого противостояния с «Арсеналом». Теперь подопечные Карло Анчелотти продолжают борьбу лишь за титул Ла Лиги, где пока уступают сине-гранатовым 4 очка.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: