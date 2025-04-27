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Александр Мостовой назвал фаворита чемпионской гонки после матчей 26-го тура РПЛ

Александр Мостовой назвал фаворита чемпионской гонки после матчей 26-го тура РПЛ
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Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиги после матчей 26-го тура.

«Теперь точно можно сказать, что «Спартак» выбыл из гонки за чемпионство. Благодаря ЦСКА. ЦСКА, в принципе, тоже не так далеко ушёл от «Спартака». Они просто поменялись местами. «Зенит» потерял очки, «Краснодар» чудом спасся в Махачкале. Я думаю, что краснодарская команда теперь должна удержать преимущество. Скорее всего, у нас будет новый чемпион», — сказал Мостовой в видео, опубликованном в своём телеграм‑канале.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Команда набрала 58 очков после 26 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработав 54 очка. Тройку лидеров замыкает московский ЦСКА (51). «Спартак» идёт четвёртым с 50 очками.

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