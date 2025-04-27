«Барселона» выиграла все три матча против «Реала» в этом сезоне с общим счётом 12:4

«Барселона» выиграла все три матча с «Реалом» в нынешнем сезоне. 26 апреля каталонский клуб одержал победу в Кубке Испании, обыграв в финальном матче «Реал» со счётом 3:2.

Ранее в январе каталонский клуб обыграл «Реал» в Суперкубке Испании со счётом 5:2. В октябре «Барселона» разгромила «Реал» со счётом 4:0 в чемпионате Испании. Таким образом, «Барселона» выиграла три матча у «Реала» в нынешнем сезоне с общим счётом 12:4.

«Барселона» выиграла второй трофей в сезоне. В январе 2025-го каталонцы взяли Суперкубок Испании.

Ранее сообщалось, что «Барселона» в 32-й раз выиграла Кубок Испании. На счету «Реала» 20 побед в истории данного турнира.