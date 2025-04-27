Мбаппе обошёл Роналду, выйдя на чистое 2-е место по числу голов в первом сезоне за «Реал»

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе обошёл звёздного португальца Криштиану Роналду и нидерландского экс-форварда Руда ван Нистелроя по голам в первом сезоне за мадридский «Реал». Мбаппе отличился голом в финальной игре Кубка Испании — 2024/2025 с «Барселоной» (2:3 д. вр.).
Француз забил 34-й гол за «Реал» в 51-м матче во всех турнирах, что позволило ему обойти достижение Роналду и ван Нистелроя. Рекордсмен в данном рейтинге в истории клуба чилиец Иван Саморано, в активе которого 37 мячей в дебютном сезоне во всех турнирах.
Мбаппе перешёл в «Реал» в летнее трансферное окно и подписал контрактное соглашение с «Реалом» до 2029 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 160 млн.
Почему «Реал Мадрид» — лучший клуб XX века:
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