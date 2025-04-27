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Анчелотти прокомментировал поражение «Реала» в финале Кубка Испании с «Барселоной»

Анчелотти прокомментировал поражение «Реала» в финале Кубка Испании с «Барселоной»
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о поражении команды в финале Кубка Испании с «Барселоной» (2:3).

Кубок Испании . Финал
26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 2
ДВ
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Педри – 28'     1:1 Мбаппе – 70'     1:2 Тчуамени – 77'     2:2 Ф. Торрес – 84'     3:2 Кунде – 116'    
Удаления: нет / Рюдигер – 120+3', Васкес – 120+4'

«Это был хороший матч. Первый тайм был для нас трудным, второй — гораздо лучше. Мы контролировали игру, но мяч в спину осложнил матч. Мы были очень близки, мы должны продолжать бороться и бороться. Мы хорошо играли сегодня вечером, и не за что критиковать команду. Если бы мы выиграли, это не было бы скандалом. Во втором тайме мы были ближе, чем наши соперники. Жаль, что мы не смогли поднять Кубок, но жаловаться не на что. Мы сделали то, что должны были сделать», — приводит слова Анчелотти Footmercato.

«Реал» в 21-й раз проиграл в финале Кубка Испании при 20 победах.

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